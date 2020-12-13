Filip Novak taraftardan özür diledi

3-0 yenilginin ardından Zeki Yavru ile görüntülenen ve mutlu tavırlarıyla taraftarın tepkisini çeken Filip Novak, Instagram hesabından özür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maçın son düdüğünün ardından Filip Novak'ın Yeni Malatyasporlu futbolcularla gülerek sohbet etmesi taraftarın tepkisini çekmişti.

"İNSANİ BİR REFLEKS GÖSTERDİM"

Filip Novak, Instagram'dan yaptığı açıklamada özür mesajı yayımladı, işte o sözler...

"Dün akşam kaybettiğimiz maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü. Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce insani bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı. Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız"