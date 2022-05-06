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- Filip Novak'a Sivasspor talip oldu
Filip Novak'a Sivasspor talip oldu
- Haber Merkezi
- 06.05.2022 - 11:59
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor transferde düğmeye bastı. Sol bek takviyesi yapmaya hazırlanan Sivas temsilcisi Fenerbahçe 'den ayrılacak olan Çekyalı savunmacı Filip Novak'ı listesine ekledi.
Akşam'ın haberine göre; Filip Novak'ı Trabzonspor 'a kazandıran Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Filip Novak için görüşmelere başladı.
Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisini çok istediği, Sarı-Lacivertlilerin de transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. Tecrübeli sol bek ile Sivasspor'un yanı sıra Giresunspor da ilgileniyor.
Novak'ın performansı
Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Novak, Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon planları arasında yer almıyor.
2020-2021 sezonu öncesinde Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak, Fenerbahçe'de 45 maçta oynadı ve 3 gol kaydetti.