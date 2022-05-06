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    Filip Novak'a Sivasspor talip oldu

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, Fenerbahçe'nin Çek sol beki Filip Novak ile ilgilendiği ifade edildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 11:59
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    Filip Novak'a Sivasspor talip oldu

    Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor transferde düğmeye bastı. Sol bek takviyesi yapmaya hazırlanan Sivas temsilcisi Fenerbahçe 'den ayrılacak olan Çekyalı savunmacı Filip Novak'ı listesine ekledi.

    Akşam'ın haberine göre; Filip Novak'ı Trabzonspor 'a kazandıran Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Filip Novak için görüşmelere başladı.

    Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisini çok istediği, Sarı-Lacivertlilerin de transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. Tecrübeli sol bek ile Sivasspor'un yanı sıra Giresunspor da ilgileniyor.

    Novak'ın performansı

    Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Novak, Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon planları arasında yer almıyor.

    2020-2021 sezonu öncesinde Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak, Fenerbahçe'de 45 maçta oynadı ve 3 gol kaydetti.


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