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- Filip Novak'ın gülmesi tepki çekti
Filip Novak'ın gülmesi tepki çekti
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maçın son düdüğünün ardından Filip Novak'ın Yeni Malatyasporlu futbolcularla gülerek sohbet etmesi taraftarın tepkisini çekti.
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 21:21
- Güncelleme : 12.12.2020 - 21:41
Süper Lig'in 12. haftasında Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli takımın Çek futbolcusu Filip Novak maça damga vurdu.
NOVAK'IN GÜLMESİ TEPKİ ÇEKTİ
Hakem Erkan Özdamar'ın bitiş düdüğünü çalmasının ardından soyunma odasının yolunu tutan Fenerbahçeli futbolcuların yanı sıra Filip Novak'ın Yeni Malatyasporlu futbolcularla olan samimi diyaloğu dikkat çekti.
Sarı-lacivertli futbolcunun 3-0'lık mağlubiyete rağmen gülmesi ise taraftarların tepkisini çekti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)