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    Filip Novak'ın gülmesi tepki çekti

    Filip Novak'ın gülmesi tepki çekti

    Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maçın son düdüğünün ardından Filip Novak'ın Yeni Malatyasporlu futbolcularla gülerek sohbet etmesi taraftarın tepkisini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 21:21
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 21:41
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    Süper Lig'in 12. haftasında Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli takımın Çek futbolcusu Filip Novak maça damga vurdu.

    NOVAK'IN GÜLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

    Hakem Erkan Özdamar'ın bitiş düdüğünü çalmasının ardından soyunma odasının yolunu tutan Fenerbahçeli futbolcuların yanı sıra Filip Novak'ın Yeni Malatyasporlu futbolcularla olan samimi diyaloğu dikkat çekti.

    Sarı-lacivertli futbolcunun 3-0'lık mağlubiyete rağmen gülmesi ise taraftarların tepkisini çekti.

    Filip Novak ın gülmesi tepki çekti #1

    Filip Novak ın gülmesi tepki çekti #2

    Filip Novak ın gülmesi tepki çekti #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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