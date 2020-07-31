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    Final maçını kaybeden Adana Demirspor taraftarları ağladı

    Adana Demirspor’un Süper Lig yolunda Fatih Karagümrük’e play-off final maçında kaybetmesinin ardından Adana Demirsporlu taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.
    • İHA
    • 31.07.2020 - 03:48
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    Final maçını kaybeden Adana Demirspor taraftarları ağladı

    TFF 1. Lig Play-Off Final müsabakasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

    Adana Demirspor, İstanbul ekibine penaltılarda 6-5 mağlup oldu ve Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı.

    Mavi-lacivertli ekibin yenilmesin ardından Adana’da da taraftarlar maçı izledikleri Seyhan İlçesi’ne bağlı Gençlik Meydanı, Şinasi Efendi Caddesi ve birçok yerden üzülerek ayrıldı.

    Final maçını kaybeden Adana Demirspor taraftarları ağladı #1

    BAZI TARAFTARLAR AĞLADI

    Bazı taraftarların ise yenilginin ardından ağladığı görüldü.

    Öte yandan binlerce taraftarın bu anlarda sosyal mesafe kurallarını ve maske takma zorunluluğunu hiçe saymaları dikkat çekti.

    Final maçını kaybeden Adana Demirspor taraftarları ağladı VİDEO


    Final maçını kaybeden Adana Demirspor taraftarları ağladı #2

    Final maçını kaybeden Adana Demirspor taraftarları ağladı #3

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