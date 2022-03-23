Finansal Fair Play kurallarında değişiklik hazırlığı

UEFA, Finansal Fair Play kurallarında yapılması planlanan değişikleri açıklamaya hazırlanıyor.

Avrupa'daki futbol kulüplerinin harcamalarını kontrol edebilmek için uygulanan Finansal Fair Play kurallarında değişiklik planlanıyor.

New York Times'ta yer alan haberde, UEFA'nın Avrupa'nın büyük takımlarını temsil eden bir grupla yaptığı çalışmalarda sona geldiği ve yeni Finansal Fair Play kurallarını açıklamaya hazırlandığı belirtildi.

Uygulanması planan yeni kurallara göre takımların harcama limitleri yıllara göre düşüş gösterecek. Yapılacak değişikliklerin ardından kulüpler, gelirlerinin yüzde 90'ı kadar harcama yapabilecek ve sonrasında bu oran yüzde 70'e düşecek.

Maaş limiti kabul görmediHaberde, Aleksander Ceferin'in takımlar arasındaki harcama farklılıklarını dengeleyebilmek ve düzene sokabilmek için Finansal Fair Play yerine getirmek istediği maaş limiti sisteminin toplantıda kabul görmediği belirtildi. Avrupa'daki çalışma yasalarının karmaşık olması ve maaş limiti sistemini mevcut durumda uygulamanın zor olacağının düşünülmesinin ardından farklı alternatifler üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

GELECEK AY OYLAMA SUNULACAK

Yapılması planlanan değişikliklerin, 7 Nisan'daki yönetim kurulu toplantısında oylama sunulacağı ve kabul görmesi halinde UEFA'nın kural kitapçığına ekleneceği kaydedildi. Ek olarak "Finansal Fair Play" başlığının değiştirilerek uygulanacak yeni sisteme, "Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemeleri" isminin verilmesinin planlandığı ifade edildi.



2009 yılından bu yana uygulanan Finansal Fair Play kurallarını ihlale eden takımlara verilen farklı cezalar, UEFA'ya yönelik eleştirilerin artmasına sebep olmuştu. Manchester City ve Paris Saint Germain'in yaptığı harcamalara rağmen Finansal Fair Play kurallarına takılmaması, sisteme yönelik şikayetleri artırmıştı. Takımların yaptığı sponsorluk anlaşmalarının daha detaylı inceleneceği ve kulüplerin, bu anlaşmalarla kurallara takılmadan harcama yapmasının önlenmesinin planlandığı kaydedildi.

UEFA LİG DÜŞÜREBİLECEK

Yeni finansal düzenlemenin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte UEFA'nın, kural ihlali yapan kulüpleri Avrupa'da bir alt organizasyona düşürebileceği ifade edildi. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüp, UEFA'nın koyduğu kuralları ihlal etmesi halinde Avrupa Ligi'ne düşürülebilecek. Ayrıca 2024'te uygulanmaya başlayan yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kulüplere puan silme ve para cezası verileceği belirtildi.