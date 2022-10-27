Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. maçında deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak. İşte zorlu maçın detayları..

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir gruptaki 5. maçında deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubunda oynadığı 4 maçta 10 puan toplayan Başakşehir grupta namağlup lider konumda bulunuyor. Temsilcimiz İstanbul'da oynanan Fiorentina maçını Serdar Gürler (2) ve Bertrand Traore'nin attığı goller ile 3-0 yenmişti.

Emre Belözoğlu yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Başakşehir Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi. Başakşehir Süper Lig'de ise 10 maçta topladığı 20 puan ile 4. sırada yer alıyor.

Fiorentina ile Başakşehir arasında oynanacak maçın detayları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Fiorentina - Başakşehir maçı bugün saat 19.45'te Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadele EXXEN ve TV 8,5 kanallarından naklen yayınlanacak.