Fiorentina - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Konferans Ligi A Grubu 5. maçında Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci hafta maçında Medipol Başakşehir, İtalya'nın Fiorentina takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile RFS karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Muhtemel 11'ler

Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Barak, Amrabat, Duncan, Ikone, Jovic, Kouame

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Deniz, Traore, Serdar, Okaka