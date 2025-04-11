Fiorentina, Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızına göz dikti

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Edin Dzeko ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Buna göre, İtalya'dan Fiorentina, 39 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

39'LUK DZEKO'YU İTALYANLAR TAKİP EDİYOR

Fiorentina'nın Dzeko'nun sözleşme görüşmelerini yakından takip ettiği belirtildi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dzeko'ya Fiorentina dışında İtalya'dan iki takımın daha talip olduğu ve Bosnalı golcünün durumunu takip ettikleri belirtildi.

SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA 44 GOL ATTI

İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 92 maçta 44 gol attı ve 17 asist yaptı.