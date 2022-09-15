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    Fiorentina'dan Fatih Terim'e ziyaret

    Fiorentina'dan Fatih Terim'e ziyaret

    EFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'e konuk olacak olan Fiorentina'da yetkililer, zorlu maç öncesi Fatih Terim'le bir araya geldi.
    • 15.09.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 10:02
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'e konuk olacak Fiorentina'dan, Fatih Terim paylaşımı geldi.

    Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Fatih Terim, Fiorentina CEO'su Joe Barone, Sportif Direktörü Daniele Pradè ve İletişim Direktörü Alessandro Ferrari ile tekne turuna çıktı.

    İşte İtalyan ekibinin paylaşımı:

    Fiorentina dan Fatih Terim e ziyaret #1


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