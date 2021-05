TFF'den Fırat Aydınus'a müjde

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kural gereği 47 yaşını doldurduğu için emekliye ayrılacak olan hakem Fırat Aydınus ve MHK Başkanı Serdar Tatlı’yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de bütün liglerin sona ermesiyle birlikte genel sezon değerlendirmesi yapan Özdemir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Verdiği röportajda MHK’ya olan memnuniyetini dile getiren Özdemir, Fırat Aydınus’un hakemliğe devam edeceğini açıkladı.

“FIRAT AYDINUS DEVAM EDECEK”

47 yaşında olduğu için emekliliği gelen hakem Fırat Aydınus hakkında Özdemir, “Fırat Aydınus, Türkiye’nin en iyi hakemlerinden biri. Talimatlarımıza göre yaş limitini doldurduğu için hakemlik dönemi sona erdi. Fırat Aydınus, bu sezon da çok başarılıydı. Gördük ki, yurt dışında fiziği yeterli olduğu sürece, 50 yaş üstüne kadar maç yöneten hakemler var.

Bu yüzden 47 yaş sınırını biraz daha üste çıkarmayı planlıyoruz. Böylelikle sadece yaşı nedeniyle mesleğine veda etmek zorunda kalacak hakemlerimizin futbolumuza bir süre daha hizmet etmelerine olanak sağlayacağız.” dedi.

"SERDAR TATLI'DAN MENUNUM"

Yıllardan beri her sezon MHK Başkanı’nın değiştiğini ve istikrar sorunu olduğunu dile getiren Özdemir, "Serdar Tatlı ve ekibinin çalışmalarından memnunum. Sezon içindeki eleştirilere, algılara karşı her zaman dimdik durdu ve kimseye taviz vermeden işini çok iyi yaptı.Ben istikrardan yanayım. Yıllardır, her sezon MHK Başkanı değişiyor. Biri gidiyor diğeri geliyor, hadi sonra sil baştan. Bu olmaz. Serdar Tatlı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni sezonun planlamalarını birlikte yapacağız. Kimin ne söylediği benim için önemli değil.” diye konuştu.