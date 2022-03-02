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    Fırat Aydınus günlerdir maç yönetemiyor

    Süper Lig'in sevilen hakemlerinden Fırat Aydınus, Altay-Rizespor maçındaki penaltı pozisyonunda VAR uyarısına rağmen devam kararı vermişti. MHK tecrübeli hakeme uzun süredir atama yapmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 09:20
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    Fırat Aydınus günlerdir maç yönetemiyor

    Süper Lig'de 25. haftasında oynanan Altay ile Rizespor'un kozlarını paylaştığı maça damga vuran penaltı pozisyonuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

    NE OLMUŞTU?

    Müsabakanın 67. dakikasında Gedson Fernandes yerde kalırken Rizesporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu.

    VAR'dan pozisyonu kontrol etmesi istenen hakem Fırat Aydınus, monitörün başına gidip pozisyonu inceledi ancak devam kararı verdi.

    Aydınus'un devam kararı vermesinin ardından Rizesporlu futbolcular itiraz da bulunsa da karar değişmedi.

    Gedson Fernandes'i yanına çağıran Aydınus, bir süre pozisyonu anlattıktan sonra oyunu devam ettirdi.

    Fırat Aydınus günlerdir maç yönetemiyor #1

    İLK KEZ FARKLI KARAR VERİLMİŞTİ

    Aydınus, bu sezon ilk kez VAR davetine riayet etmeyen hakem oldu. Geçen sezon da bir Göztepe maçında aynı şekilde VAR'ın davetine uymamıştı.

    Fırat Aydınus günlerdir maç yönetemiyor #2

    FIRAT HOCA'YA GÜNLERDİR MAÇ VERİLMİYOR

    Milliyet yazarı Attila Gökçe, bugünkü köşesinde Fırat Aydınus'un pozisyondaki kararı nedeniyle cezalandırıldığını ifade etti.

    Fırat Aydınus o maçın ardından hiçbir maçta görevlendirilmezken, VAR hakemi Volkan Bayarslan peşpeşe ödüllendirildi.

    26.haftada Beşiktaş-Altay maçını yönetti, geçen hafta da Alanyaspor Konyaspor karşılaşmasında düdük çaldı.

    Fırat Aydınus günlerdir maç yönetemiyor #3

    MHK'nin Fırat Aydınus'u da Ali Palabıyık gibi uzun süre kızağa çekmesi bekleniyor.


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