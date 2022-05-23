Fırat Aydınus hakemliği bıraktı

Süper Lig'in sevilen hakemlerinden Fırat Aydınus, Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçıyla birlikte düdüğünü astı.

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Alanyaspor karşılaşmasında bir veda yaşandı.

Fırat Aydınus, bu maçla birlikte profesyonel hakemlik kariyerinde son kez düdük çalmış oldu.

Fırat Aydınus'un unutulmaz anları - İZLE



85 gün sonra geri dönmüştü

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla eski Merkez Hakem Kurulu tarafından 8 Mart tarihinde görevden alınan hakemler arasında yer alıyordu.

Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, 85 gün sonra ilk kez Başakşehir-Galatasaray maçında düdük çalmıştı.