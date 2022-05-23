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    Fırat Aydınus hakemliği bıraktı

    Fırat Aydınus hakemliği bıraktı

    Süper Lig'in sevilen hakemlerinden Fırat Aydınus, Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçıyla birlikte düdüğünü astı.
    • 23.05.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 09:00
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    Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Alanyaspor karşılaşmasında bir veda yaşandı.

    Fırat Aydınus, bu maçla birlikte profesyonel hakemlik kariyerinde son kez düdük çalmış oldu.

    Fırat Aydınus'un unutulmaz anları - İZLE

    85 gün sonra geri dönmüştü

    Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla eski Merkez Hakem Kurulu tarafından 8 Mart tarihinde görevden alınan hakemler arasında yer alıyordu.

    Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, 85 gün sonra ilk kez Başakşehir-Galatasaray maçında düdük çalmıştı.

    Fırat Aydınus hakemliği bıraktı #1


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