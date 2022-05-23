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Fırat Aydınus hakemliği bıraktı
Süper Lig'in sevilen hakemlerinden Fırat Aydınus, Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçıyla birlikte düdüğünü astı.
- 23.05.2022 - 08:59
- Güncelleme : 23.05.2022 - 09:00
Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Alanyaspor karşılaşmasında bir veda yaşandı.
Fırat Aydınus, bu maçla birlikte profesyonel hakemlik kariyerinde son kez düdük çalmış oldu.
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85 gün sonra geri dönmüştü
Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla eski Merkez Hakem Kurulu tarafından 8 Mart tarihinde görevden alınan hakemler arasında yer alıyordu.
Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, 85 gün sonra ilk kez Başakşehir-Galatasaray maçında düdük çalmıştı.