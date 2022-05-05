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    Fırat Aydınus sahalara döndü

    Uzun süredir maç alamayan Fırat Aydınus, Süper Lig'de bu hafta Başakşehir - Galatasaray mücadelesiyle sahalara dönecek.
    • 05.05.2022 - 12:50
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    Fırat Aydınus sahalara döndü

    Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 85 gündür maç alamayan Fırat Aydınus'un Başakşehir - Galatasaray maçına atandığı duyuruldu.

    İşte haftanın hakemleri

    Hatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

    Başakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus

    Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

    Gaziantep FK-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

    Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

    Adana Demirspor-Alanyaspor: Ümit Öztürk

    Altay-Giresunspor: Cüneyt Çakır

    Yeni Malatyaspor-Rizespor: Sarper Barış Saka

    Antalyaspor-Konyaspor: Mete Kalkavan

    Fırat Aydınus sahalara döndü #1


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