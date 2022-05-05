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Fırat Aydınus sahalara döndü
Uzun süredir maç alamayan Fırat Aydınus, Süper Lig'de bu hafta Başakşehir - Galatasaray mücadelesiyle sahalara dönecek.
- 05.05.2022 - 12:50
Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 85 gündür maç alamayan Fırat Aydınus'un Başakşehir - Galatasaray maçına atandığı duyuruldu.
İşte haftanın hakemleri
Hatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Başakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus
Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
Gaziantep FK-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
Adana Demirspor-Alanyaspor: Ümit Öztürk
Altay-Giresunspor: Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor-Rizespor: Sarper Barış Saka
Antalyaspor-Konyaspor: Mete Kalkavan