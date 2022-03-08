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    Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ın geleceği

    Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ın geleceği

    Süper Lig'in emektar hakemleri Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ın Türkiye kariyeri sona erdi. Aydınus'un emekli olduğu; Çakır'ın ise Suudi Arabistan'a gideceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 16:17
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    Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama, spor camiasına bomba gibi düştü.

    12 hakemin sezonun geri kalan bölümünde görev alamayacağının açıklanması üzerine Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un geleceği de merak konusu oldu.

    FIRAT AYDINUS EMEKLİ OLDU

    Sezon başında yaş haddinden emekli olması gereken ancak yapılan düzenlemeyle bu sezon da görevine devam eden Aydınus, son zamanlarda kızağa çekilmişti.

    Sezonun geri kalanında maç yönetemeyecek olan Fırat Hoca'nın emeklilik kararı aldığı ortaya çıkarken, kariyerine hakem yorumcusu olarak devam etmesi bekleniyor.

    CÜNEYT ÇAKIR ARABİSTAN'A GİTTİ

    Öte yandan ünlü hakem Cüneyt Çakır'ın kalan maçlarda hakemlik yapmayacak olması herkesi şaşırttı. Deneyimli hakemin, Suudi Arabistan Ligi ile anlaştığı ve gelecek yıldan itibaren orada çalışacağı kaydedildi.

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