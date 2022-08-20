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    Fırat Aydınus'tan Mehmet Büyükekşi ve Beşiktaş sözleri

    Fırat Aydınus, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için "Hakemlerin kurum olarak korunması güzel ama Beşiktaş kulübü 1 gün önce Riva'yı ziyaret etmeseydi o konuşma yapılır mıydı? Aklıma takılan bu." dedi.
    • 20.08.2022 - 11:03
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    Fırat Aydınus'tan Mehmet Büyükekşi ve Beşiktaş sözleri

    TV 8.5 yorumcusu Fırat Aydınus, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hakemlerle ilgili konuşmasını değerlendirdi.

    Ünlü hakem yorumcusu, "TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi, hakemlerle ilgili seminerde konuşma yaptı. Evet, güzel. Ancak aklıma takılan bir şey var. Beşiktaş kulübü 1 gün önce Riva'yı ziyaret etmeseydi o konuşma yapılır mıydı?" ifadelerini kullandı.

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    "Tek takıldığım nokta..."

    Fırat Aydınus, "Evet, çok güzel bir şey. Hakemleri kurum olarak korumak. Nasıl olduğuna bek bakmam. İnsanalr değerlendirilir. Hakemlerin arkasında durma, başkanımızın Türk futbolunun markası için. Hakemlerin de süreye ihtiyacı olduğunu söylemesi. Ancak tek takıldığım nokta, o ziyaret olmasaydı seminerde hakemlerle ilgili o açıklama olur muydu?" diyerek sözlerini noktaladı.

    Fırat Aydınus tan Mehmet Büyükekşi ve Beşiktaş sözleri #1


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