Flavio: Galatasaray derbisi çok önemli

Trabzonspor'un Brezilyalı orta sahası Flavio Medeiros da Silva, cumartesi günü oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Flavio Medeiros da Flavio, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Flavio, ilk olarak hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer için başsağlığı diledi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DERBİ OLACAK"

Galatasaray ile hafta sonu oynayacakları maç hakkında da konuşan Brezilyalı, "Çok önemli bir derbi olacak. Kolay da bir maç olmayacak. Çünkü hafta boyunca, hocamızla birlikte rakiplerimizin önemli yanlarını, tehlikeli ve belki de bizim kullanabileceğimiz yönleri üzerine çalışıyoruz. Bu hafta da aynı şekilde. Yine Galatasaray üzerine çalışıyoruz. Tabii ki tehlikeli ve tecrübeli bir takım aynı zamanda. Ancak rakibimizden daha önemlisi bizim neler yapacağımız. Biz de her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışacağız. İçeride oynuyoruz. Taraftarlarımız olmayacak ama içeride oynamanın avantajını kullanmaya çalışacağız kesinlikle. Galatasaray maçında taraftarımız olmayacak ama daha önce de söyledim. Trabzonspor, büyük takım. Büyük takım içeride, dışarıda her zaman kazanmaya çalışır. İç saha avantajını kullanarak kazanmaya çalışacağız." dedi.