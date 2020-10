Flavio Medeiros: Trabzonspor için sahada canımı veririm

Şehirde çok iyi karşılandığını belirten Trabzonspor'un yeni transferi Flavio Medeiros, sahada canını verecek kadar mücadele edeceğini söyledi.

Trabzonspor'un Brezilyalı orta sahası Flavio Medeiros, kulübün medya ekibine özel açıklamalarda bulundu.

Futbola 5 yaşında başladığını belirten Flavio, "Santos'ta denemelere katıldım ve antrenmanlara çıktım. Ardından 18 yaşında Bahia ile antrenmanlara başladım. 2015 yılında ise ilk profesyonel kontratımı imzaladım ve profesyonel futbola adım attım. İlk yıllarda Bahia'da iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bahia'yı Seire B'den üst lige çıkarmayı başardık. İyi maçlar oynadık, güzel galibiyetler aldık. Daha sonra takımda forma şansı bulamayınca Vitoria takımına transfer oldum. Portekiz'in Boavista kulübünde de 3 aylık bir maceram olmuştu. Oraya da futbol oynamak için gitmiştim fakat istediğim fırsatları bulamadım. Ardından 'Bu macera benim için sona ermeli ve ülkeme geri dönmeliyim' diyerek Brezilya'ya döndüm. Bahia benim için çok özel bir yere sahip. Çünkü beni sevdiklerini biliyorum, ben de onları seviyorum. Orada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. 2018 - 2019 yıllarında yine Bahia'da başarılı sezonlar geçirdik. İyi sonuçlar aldık. Sonrasında Trabzonspor'un bana olan ilgisini öğrendim." dedi.

"TRABZONSPOR İÇİN CANINI VERECEK BİR OYUNCUYUM"

Trabzonspor'da oynamanın kendisi için bir rüya olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Bu hayalimin gerçekleşmesi için gece gündüz dua ettim. Trabzonspor adını duyduğunuzda Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesinin adını duymuş oluyorsunuz. Tabii ki bu ilgiyi karşılıksız bırakmanız mümkün değil. Herkes buraya geldiğimde beni çok iyi karşıladı. Takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı ve her an bana yardımcı oluyorlar. Herkes bana bir ihtiyacımın olup olmadığını soruyor. Yolda beni durduran taraftarlarımız sevgilerini, samimiyetlerini gösteriyorlar. Dil engelimiz olsa bile ne kadar sevildiğimi anlıyorum. Onlara şunu söyleyebilirim, Flavio sahada Trabzonspor için canını verebilecek bir oyuncu. Sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapacak bir oyuncu. Umarım takım arkadaşlarımla beraber taraftarımızın beklediği başarıları elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'LA KENDİMİ BAĞDAŞTIRIYORUM"

Formasını terlettiği kulübü yaşayan bir insan olduğunu belirten Flavio, "Ben hayatımı zor bir yolculuk olarak görüyorum. Henüz 16 yaşındayken çevremdeki birçok insan benim futbolcu olmak için çok geç kaldığımı, futbolcu olacak yeteneğe sahip olmadığımı, futbol oynasam bile Brezilya'daki yerel takımlarda forma giyebileceğimi düşünüyorlardı. Aslında bu beni negatif etkilemek yerine daha da hırslandırdı. Ben hayatım boyunca vazgeçen, pes eden biri olmadım. Bu anlamda Trabzonspor'la kendimi bağdaştırıyorum. Çünkü; buradaki arkadaşlarımla konuşunca, Trabzonspor'un da misyonunun bu olduğunu gördüm. Her zaman Avrupa'da oynamayı ve büyük başarılar kazanmayı hayal ettim. Birçok insan bunu başaramayacağımı söylese de bunu yavaş yavaş gerçekleştirdiğime inanıyorum." şeklinde konuştu.