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Flavio'nun çapraz bağları koptu
Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen ve Al Taawon'a kiralanan Flavio'dan kötü bir haber geldi. Futbolcu 6 ay kadar sahalardan uzak kalacak.
- 06.10.2022 - 12:08
- Güncelleme : 06.10.2022 - 12:42
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor'a, Flavio'dan kötü haber geldi. Kadroda düşünülmeyen oyuncu ciddi bir sakatlık yaşadı.
Yaz döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'a kiralanan Flavio, Al Hilal maçında çapraz bağlarından sakatlandı.
6 ay sahalardan uzak kalacak
Brezilyalı orta saha oyuncusunun, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Flavio'nun ciddi sakatlığı Arap kulübünde şok etkisi yarattı. 26 yaşındaki orta sahanın, bordo-mavililerle sözleşmesi 2024'ün Haziran ayında sona erecek.