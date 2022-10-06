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Flavio'nun çapraz bağları koptu

Flavio'nun çapraz bağları koptu

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen ve Al Taawon'a kiralanan Flavio'dan kötü bir haber geldi. Futbolcu 6 ay kadar sahalardan uzak kalacak.