Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı Real Madrid Başkanı Florentino Perez, milli futbolcu Arda Güler hakkında "Bu çok karmaşık bir durum... Bu kadar az oynamasına rağmen insanlardan bu kadar çok sevgi görmesi... Bu çok iyi" yorumunda bulundu.

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İspanya La Liga’nın 34. haftasında lider Real Madrid, sahasında Cadiz ile karşılaştı.

Milli futbolcu Arda Güler ile sakatlıktan dönen kaleci Thibaut Courtois 11’de başladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakada Brahim Diaz, 51. dakikada Modric’ten aldığı pasla topu filelere gönderdi.

Arda alkışlandı

Kaleci Courtois’nın da kritik kurtarışlarının olduğu maçta Arda Güler 66. dakikada yerini Jude Bellingham’a bıraktı. Genç isim taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı, Arda da taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Real Madrid 3 golle kazandı

İngiliz oyuncu 2 dakika sonra Brahim Diaz’ın pasında meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ikinci golünü attı.

Bellingham, bu sezon 26. maçında 18. kez gol sevinci yaşadı.

Real Madrid, uzatma dakikalarında Joselu ile bir gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Eflatun-beyazlılar, bu sonuçla 87 puana yükseldi.

Madrid ekibi şampiyon oldu

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Ancelotti'nin öğrencileri iç sahada da yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Real Madrid, bu maçlarda 15 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Girona - Barcelona maçında, ev sahibinin rakibini 4-2 mağlup etmesi sonrasında Madrid ekibi şampiyonluğunu ilan etti.

Perez'den Arda'ya övgü

Defensa Central'de yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de bulduğu şansları oldukça iyi kullandı.

Real Madrid başkanı Florentino Perez, Real Sociedad maçında galibiyet golünü attıktan sonra Cadiz karşılaşmasına da ilk 11'de çıkan genç yıldıza adeta hayran kaldı.

Cadiz maçıyla birlikte Bernabeu'ya ilk kez 11'de çıkan Arda, hücuma liderlik ettiği ilk yarıda Real Madrid'in en göze çarpan futbolcularından biri oldu.

Başkan Florentino Perez de 19 yaşındaki milli yıldızın bu performansına kayıtsız kalamadı ve şu sözleri sarf etti: