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    Florian Grillitsch kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray ile anlaştı mı?

    Galatasaray'ın anlaşmaya yakın olduğu Florian Grillitsch'in hayatı merak konusu oldu.Grillitsch kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda forma giydi? İşte tüm merak edilenler..
    • 18.07.2022 - 12:56
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    Florian Grillitsch kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray ile anlaştı mı?

    Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Florian Grillitsch'in kariyeri merak konusu oldu.Futbolseverler Florian Grillitsch hakkında bilgileri merak ediyor.

    Son günlerde transfer harekatını hızlandıran Galatasaray yönetimi bir çok oyuncu ile temasa geçti.Bu isimlerde birisi olan Florian Grillitsch bir aksilik olmazsa yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek.

    Florian Grillitsch kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray ile anlaştı mı? #1

    Sarı kırmızılıların orta saha bölgesine transfer edeceği Florian Grillitsch kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadı gibi bir çok soru merak ediliyor.Peki kimdir Florian Grillitsch?

    Florian Grillitsch kimdir?

    Florian Grillitsch 7 Ağustos 1995 yılında Avusturya'da dünyaya geldi.1.87 boyunda olan Grillitsch orta saha ve ön libero mevkilerinde oynuyor.

    Florian Grillitsch kariyerinde SVSF Pottschach, Fußballakademie St. Pölten, Werder Bremen ve Hoffenheim takımlarında forma giymiştir.

    Hoffenheim formasıyla geçen sezon oynadığı 18 maçta gol ve asist katkısı sağlayamayan orta saha oyuncusu Avusturya milli takımında da forma giymektedir.


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