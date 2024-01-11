Florian Loshaj'dan harika hareket! Kafa üstü düşmek üzere olan rakibini havada yakaladı Süper Lig’in 16.haftasında 2-2 sona eren erteleme maçında İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj, Adana Demirspor forması giyen Edouard Michut'un ters şekilde yere düşmesini engelledi.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 16.haftasındaki erteleme maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Adana Demirspor’un golleri 29.dakikada Yusuf Barasi ve 78.dakikada Gravillon, İstanbulspor’un golleri ise 80.dakikada Vorobjovas ve 84.dakikada Duhaney’den geldi. Adana Demirspor puanını 29’a İstanbulspor ise 6’ya çıkardı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Topa vurdu, dengesini kaybetti

Maçta ise uzun süre hafızalara kazınacak bir olay yaşandı.

Müsabakanın 75.dakikasında İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj, Adana Demirspor forması giyen Edouard Michut, orta sahada kafa topuna yükseldi.

Michut, topa kafayı vurduktan sonra dengesini kaybetti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Yere düşeceği sırada tuttu

Bu sırada ise Loshaj, dengesiz düşeceği sırada Michut’u tuttu ve yavaşça yere bıraktı. Loshaj’un bu hareketi tribünlerden de alkış aldı.

Sosyal medyada Loshaj'ın fair-play ödülü alması gerektiği şeklinde yorumlar yapıldı.