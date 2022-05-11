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- Florya’nın yeni yıldızı Baran Demiroğlu
Florya’nın yeni yıldızı Baran Demiroğlu
Galatasaray U17 takımında Baran Demiroğlu rüzgarı esiyor. Genç futbolcu, U17 Ligi’nde attığı 18 golle dikkat çekmeyi başardı.
- 11.05.2022 - 16:17
- Güncelleme : 11.05.2022 - 16:48
Ferda Cevizci yönetiminde güzel bir sezon geçiren U17 takımında Baran Demiroğlu, attığı gollerle ön plana çıkıyor.
Genç oyuncu attığı 18 golle U17 liginde gol krallığını elinde bulunduruyor.
Güçlü fiziği ve uzun boyuyla dikkat çeken Baran Demiroğlu, 2015 yılından bu yana Galatasaray altyapısında yer alıyor.
Fenerbahçe maçında hat-trick yapmıştı
Baran, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı maçta hat-trick yaparak maça damga vurmuştu.
Ferda Cevizci yönetiminde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken U17 takımı, bu sezon çıktığı 23 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
En yakın rakibi Bursaspor'a 11 puan fark atan Galatasaray U17 takımı rakip filelere 76 gol atarken, kalesinde sadece 14 gol gördü.