Fode Koita: Asla zam istemedim

Kasımpaşa'da şok bir kararla kadro dışı bırakılan Fode Koita, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'da geçen sezon Süper Lig'de 24 maçta 12 gol, 5 asistle oynayan Fode Koita, ilginç bir kararla kadro dışı bırakılmıştı.

Lacivert-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ın teklifini reddetmişti.

Kayserispor ve Rizespor maçlarında kadroya alınmayan Koita'nın, zam istediği gerekçesiyle kadro dışı kaldığı ileri sürülmüştü. Gine asıllı Fransız golcü, konuyla ilgili olarak Skorer'in sorularını yanıtladı.

"ASLA ZAM İSTEMEDİM"

Koita, "Kasımpaşa'dan ayrılmak istediğini söylediğin iddiaları doğru mu?" sorusuna "Hayır böyle bir şey kesinlikle söylemedim." karşılığını verdi.

Yıldız futbolcu, zam talebi konusunda ise "Kulüpten asla zam istemedim. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil." açıklamasını yaptı.

Koita, ayrıca kulübünün emrinde olduğunu vurgulayıp "Bana ihtiyaçları olduğu takdirde göreve her zaman hazırım." ifadesini kullandı.

Başakşehir'in de radarında bulunan Koita, Süper Lig'de toplam 87 maçta, 23 gol attı, 10 da asist yaptı.