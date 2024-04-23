Fode Koita'dan Fenerbahçe'ye taş: Bize her yer Trabzon, bu intikam Fenerbahçe ile puanları paylaşan Sivasspor'da Fode Koita, Trabzon basınına çok sert açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivas deplasmanında 2 puan bırakarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Mücadelede Sivas adına ilk golü atan Fode Koita ise maç sonunda müsabakayı değerlendirdi.

Maçın ilk yarısında pozisyon yaratamadık. Fenerbahçe çok daha fazla pozisyon yarattı. İkinci yarıda biz de pozisyon ürettik, rakibe şans vermedik. Şansları değerlendirdik. Buradan beraberlikle ayrılıyoruz.

"Bize her yer Trabzon"

33 yaşındaki futbolcu, 61 Saat'e de bir açıklama yaparak sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.

Bize her yer Trabzon asla unutma. Ben sonuna kadar Trabzonluyum. Gol attığımda kameraya bu intikam dedim.

Fenerliler kızgın

Bu sözler üzerine Fenerbahçe taraftarı Gineli oyuncuyu eleştirirken, kırmızı-beyazlı takımın futbolcusu hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.

Deneyimli futbolcu, bu sezon 23 maçta 7 gol atarak takımına katkı sağladı.

Koita, geçen sezonun başında Trabzonspor'dan Sivasspor'a transfer olmuştu.