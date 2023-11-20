Football Manager tutkunlarına Arda Güler'den kötü haber! Hayal kırıklığına uğrattı Futbolseverlerin oynadığı futbol menajerlik oyunu Football Manager 2024'te takımını seçenler, Arda Güler konusunda büyük hayal kırıklığı yaşadı. İşte sebebi...

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Merakla beklenen FM 2024 raflardaki yerini aldı. Bu şu anki oyun motoruyla oynayabileceğiniz son Football Manager oyunu olacak. Önümüzdeki yıl FM 2025 tamamen farklı bir oyuna dönüşecek.

FM 2024'te de oyun severlerin yıldız avına çıktı. Yeni çıkan oyun için her gün yeni bir liste açıklanıyor.

Arda Güler hayal kırıklığı oldu

O listelerden biri de "FM 2024'ün En İyi 10 Ofansif Orta Saha WonderKid'i" listesi.

Listenin 10 numarasında Elversberg'de kiralık oynayan 17 yaşındaki Bayern Münih oyuncusu Paul Wanner yer alıyor.

9 numarada ise River Plate'in 17 yaşındaki Wonderkid'i Claudio Echeverri var.

8 numarada Almanya milli takımında da oynayan Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki yıldızı Florian Wirtz bulunuyor.

7 numarayı ise Empoli'nin 20 yaşındaki İtalyan bombası Tommaso Baldanzi kapmış durumda.

6 numarada Porto'nun B takımında oynayan 16 yaşındaki Rodrigo Mora var.

5. sırada ise Barcelona'nın Almanya'dan transfer ettiği 16 yaşındaki Nuh Darvich bulunuyor.

Listenin 4 numarasında ise Palmeiras'ın 16'lık yıldız adayı Stephen var.

3 numarada ise Fransız ekibi Lorient'in 17 yaşındaki futbolcusu Junior Kroupi yer alıyor.

Listenin 2 numarasında ise Arda Güler var. Real Madrid formasını giyen 18 yaşındaki Milli futbolcumuzu sadece Bayern Münih'in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala geçebilmiş durumda.

Satın almak imkansız

Arda Güler, önceki oyunlardan Football Manager tutkunlarının aşina olduğu bir isim. Hep Wonderkid'di, bu yıl da öyle. Ancak geçmiş yıllardan farklı olarak artık Arda Güler'i transfer etmek neredeyse imkânsız hale geldi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e geçen genç bir yıldız adayın FM'de almak mümkün değil. Bu yüzden Football Manager 2024 oyuncuları hayal kırıklığına uğradı. İspanyol devleri oyunda wonderkid'lerini nadiren satıyor.