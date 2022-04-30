Formasına kavuşan Tisserand penaltıya sebep oldu

Formasına kavuşan Tisserand penaltıya sebep oldu

Fenerbahçe’nin Demokratik Kongo Cumhuriyetli savunmacısı Marcel Tisserand, 69 gün sonra Gaziantep FK maçında 11’de sahaya çıktı.

Fenerbahçe ’nin tecrübeli savunma oyuncusu Marcel Tisserand 69 gün sonra 11’de şans buldu.

Sarı kart cezalısı Kim Min-jae’nin yokluğunda stoperde görev yapan Tisserand, en son ligin 26. haftasında Hatayspor karşısında 11’de görev yapmıştı.

Penaltıya sebep oldu

Geçtiğimiz hafta Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Kongolu futbolcu, 69 gün sonra Gaziantep maçıyla yeniden formasına kavuştu.

Demokratik Kongolu, maçta iyi bir performans sergilese de bir penaltıya maruz kalarak oyununa gölge düşürdü.