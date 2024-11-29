İHA

Geçtiğimiz sezon teknik ekibinde yer aldığı Yalovaspor ile şampiyonluk yaşayan başarılı spor adamı Hüseyin Gökdemir, 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Doğanspor için yıllar sonra yeniden eldivenlerini giydi.

Hayatını spora adayan Hüseyin Gökdemir, 1990 yılında profesyonel olarak kaleciliğe başladı.

Geçmişte Yalovaspor'un yanı sıra Bandırmaspor, Pendikspor, Gönenspor, Çorluspor, Mudanyaspor ve Edremit Belediyespor gibi takımlarda profesyonel olarak oynayan Gökdemir, yıllar sonra bu kez amatör olarak kaleye geçti.

YILLAR SONRA YENİDEN KALEYE GEÇTİ

2003 yılında profesyonel futbol hayatı sona eren Gökdemir, 55 yaşında amatör olarak yeniden kaleye geçti.

Tecrübeli eldiven, 2024-2025 sezonunda 1. Amatör Küme B Grubu'nda üst sıraları zorlayan Doğanspor'un kalesini korumaya başladı.

Kaytazdere Belediyespor ile evinde 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılarda tecrübeli file bekçisi, başarılı kurtarışlarıyla alkış aldı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Yeniden kaleye geçtiği için heyecanlı olduğuna vurgu yapan Hüseyin Gökdemir, şunları dedi:

Çok heyecanlıyım. Antrenörlük yıllarından sonra yeniden lisansımızı çıkardık. Doğanspor'da son 4 maçta elimizden geleni yapacağız. Sanki ilk defa maça çıkıyormuş gibi bir heyecanım var. Şu maçı da hayırlısıyla atlatalım. Ondan sonra bakacağız.

"BİZİ KIRMADI"

Doğanspor Kulübü Başkanı Süreyya Yılmaz, Gökdemir'in takıma geri dönüşünü büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirterek, şu şekilde konuştu: