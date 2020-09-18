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    Forvet gelene kadar yeni golcü Enner Valencia

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçında Frey'in yerine Enner Valencia'yı oynatmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 11:56
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    Forvet gelene kadar yeni golcü Enner Valencia

    Önemli transferler yapılmasına rağmen Rizespor maçında forvet bölgesinde sorun yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, ileri uçta değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

    FREY OLMADI, VALENCIA DAHA HAZIR

    Frey'in performansından menun kalmayan Bulut'un, Enner Valencia'ya ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

    Forvet gelene kadar yeni golcü Enner Valencia #1

    JOSE SOSA, 11'E DOĞRU

    Rize maçından farklı olarak orta sahada da değişiklik söz konusu olabilir.

    Oyuna sonradan giren ve maçı çeviren Jose Sosa'nın bu hafta ilk 11'de oynaması planlanıyor. Sosa bu hafta takım çalışmasının yanısıra özel programlar uyguladı.

    Eksiklerini büyük ölçüde kapatan Arjantinli orta sahanın Hatay karşısında sahada olması bekleniyor.

    Forvet gelene kadar yeni golcü Enner Valencia #2

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