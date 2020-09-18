Forvet gelene kadar yeni golcü Enner Valencia

Forvet gelene kadar yeni golcü Enner Valencia

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçında Frey'in yerine Enner Valencia'yı oynatmayı planlıyor.

Önemli transferler yapılmasına rağmen Rizespor maçında forvet bölgesinde sorun yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, ileri uçta değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

FREY OLMADI, VALENCIA DAHA HAZIR

Frey'in performansından menun kalmayan Bulut'un, Enner Valencia'ya ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

JOSE SOSA, 11'E DOĞRU

Rize maçından farklı olarak orta sahada da değişiklik söz konusu olabilir.

Oyuna sonradan giren ve maçı çeviren Jose Sosa'nın bu hafta ilk 11'de oynaması planlanıyor. Sosa bu hafta takım çalışmasının yanısıra özel programlar uyguladı.

Eksiklerini büyük ölçüde kapatan Arjantinli orta sahanın Hatay karşısında sahada olması bekleniyor.