Francesco Totti: Şimdiki kulüpler yıldız oyuncuya ihtiyaç duymuyor

Roma'nın efsane oyuncularından Francesco Totti, katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Roma'nın efsane kaptanlarından Francesco Totti, kend oynadığı dönem ile şimdilerin Serie A kalitesi arasında büyük fark olduğunu söyledi.

"ARTIK KALİTELİ FUTBOLCUYA İHTİYAÇ DUYULMUYOR"

Totti katıldığı canlı yayında yaptığı değerlendirmede 2000'lerin başındaki Serie A kalitesiyle şimdiki dönemin karşılaştırılamacak kadar büyük farklar barındırdığını söyledi. Şimdilerde kulüplerin kaliteli futbolcuları değerlendirmediğini düşünen Totti, "2000'lerin başında Serie A şimdikinden çok daha kaliteliydi. Kıyaslama dahi yapılamaz! En düşük seviye takımların bile yıldızları vardı. Şimdi seviye düştü, artık kaliteli futbolcuya ihtiyaç duyulmuyor" diyerek düşüncelerini aktardı.





"CASSANO BENİ DİNLESEYDİ 20 YIL ROMA'DA KALIRDI"

Roma formasıyla şampiyonluk yaşadığı sezondan bahseden Totti, daha sonra Real Madrid'e transfer olan Antonio Cassano ile ilgili ise, "Beni dinleseydi en az 20 yıl Roma'da kalırdı. Başkaları tarafından kandırılmasına izin verdi. Onunla kariyerimin en iyi futbolunu oynadığım anları yaşadım. Onunla oynarken sahada gözüm kapalı bile oynayabilirdim" diye konuştu.





"O SEZON ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAMAK İMKANSIZDI"

Batistuta, Montella, Cafu, Emerson, Candelalı kadrosuyla 2000-2001 şampiyonluğu yaşayan kadroda yer almaktan büyük onur duyduğunu da sözlerine ekleyen Totti, "Sahanın her yerinde takım gidi hareket ettik. O sezon şampiyonluğu kazanmamak imkansızdı" sözlerini kullandı.