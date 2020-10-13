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    Francesco Totti'nin babası koronavirüsten vefat etti

    Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti'nin babası Enzo Totti bir süredir mücadele ettiği koronavirüsüne yenik düştü.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 11:25
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 11:25
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    Francesco Totti'nin babası koronavirüsten vefat etti

    İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bir süredir koronavirüs teşhisiyle başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde tedavi gören 76 yaşındaki Enzo Totti'nin bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

    Francesco Totti nin babası koronavirüsten vefat etti #1

    KALP RAHATSIZLIĞI VARDI

    Enzo Totti'nin birkaç yıl önce kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple, koronavirüs salgınının en çok etkilediği risk kategorisi yüksek gruptaki hastalardan olduğu belirtildi.

    Francesco Totti'nin bütün futbol kariyeri boyunca formasını giydiği Roma kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Totti ailesine başsağlığı diledi.

    Francesco Totti nin babası koronavirüsten vefat etti #2

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