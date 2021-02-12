Francisco Montero 2-3 hafta yok

Beşiktaş'ta Konyaspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan Francisco Montero'nun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u geçtikleri maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Francisco Montero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. İspanyol oyuncu, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



