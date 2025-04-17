Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Antalya Valiliğinin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi, Antalya'da başladı.

RIBERY, OĞLUNU İZLEDİ

Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde grup karşılaşmalarıyla başlayan organizasyonun ilk gününde, bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız eski milli futbolcu Franck Ribery, oğlu Seif el İslam Ribery'in de formasını giydiği Bayern Münih'in 14 yaş altı takımının İkizlerspor ile oynadığı maçı saha kenarında izledi.

Babasından taktik alan Seif el İslam Ribery'in yeşil sahadaki hırsı ve çalımları dikkati çekti.

Franck Ribery, karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan Bayern Münih'in oyuncularını tebrik ederken, mücadelesinden dolayı oğlunu da kutladı.

CUMARTESİ GÜNÜ SONA ERECEK

Selectum Junior World Cup Antalya'ya 5 kıtadan, 28 ülkeyi temsilen 300'den fazla takım ve 3 binin üzerinde genç futbolcu katılıyor.

Organizasyon, 19 Nisan Cumartesi günü Mardan Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek.