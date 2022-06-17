Frankfurt'tan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Eintracht Frankfurt CEO'su Markus Krösche, Rıdvan Yılmaz hakkında konuştu. Açıklamasında kullandığı "Şu anda Filip Kostic'in verebileceklerinden çok uzakta" sözleri dikkat çekti.

Beşiktaş'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz ile Eintracht Franfurt ekibi arasında görüşmelerde sona yaklaşıldı. Frankfurt'un CEO'su Markus Krösche, siyah-beyazlı futbolcu Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Frankfurter Rundschau gazetesine konuşan Krösche, genç futbolcuların zamana ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Krösche, "Rıdvan Yılmaz şu anda Filip Kostic'in verebileceklerinden çok uzakta. Takıma itina ile monte edilmesi gerekiyor. Kimse olağanüstü şeyler beklememeli. Çünkü zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"Herkesi tanıması, kaynaşması gerekiyor"

Özellikle yurt dışından transfer edilen oyuncuların takıma adapte olma süresinin bazen gecikebildiğini söyleyen Krösche, "İlk sezonda her şeyi, herkesi tanıması ve takımla kaynaşması gerekiyor. Bu da zaman alacak." yorumunu yaptı.

Ahmet Nur Çebi ne demişti?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcunun Frankfurt ile olan görüşmesiyle ilgili olarak, "Rıdvan gidiyor. Bir sol bek olarak Rıdvan'ın gittiği fiyat, bana göre çok iyi. Kamuoyuna bakıyorum beğenmiyorlar. '10 milyon euro dedin' diyorlar. Pazarlık yapıyorum, ne diyecektim başka? Sonraki satıştan pay var, çok garanti bonuslar var. Frankfurt'la Rıdvan Yılmaz için ödeme planında henüz anlaşamadığımız için biraz ayak sürtüyorum açıkçası. Yaklaşık 6.5 milyon euro Beşiktaş kasasına girecek. 4 milyon euro yüzde 100, 6 milyon euro yüzde 99, 6.5 milyon euro yüzde 90 kasamıza girecek. Artı bir de %20 bir sonraki satışından gelir elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.