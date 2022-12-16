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    Fransa, Afrika kökenli oyuncularıyla yine finalde

    Fransa, Afrika kökenli oyuncularıyla yine finalde

    7 Dünya Kupası'nda 4 kez final oynayıp 2 sefer de şampiyon olan Fransa'nın kadrosunun çoğunluğunu Afrikalılar oluşturuyor. Öyle ki 25 kişilik takımda sadece üç etnik Fransız futbolcu bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 12:42
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    2022 FIFA Dünya Kupası, Arjantin ve Fransa arasında oynanacak finalin ardından son bulacak.

    Orta Doğu'da düzenlenen ilk Dünya Kupası olma özelliğini taşıyan turnuvaya Fas damga vurdu.

    Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fas; Belçika, İspanya ve Portekiz gibi turnuvanın favori ülkelerini eledi.

    Fas'ın yanı sıra Afrika ülkelerinin performansları da dikkat çekti.

    Kamerun, Senegal ve Gana'nın genç ve dinamik oyuncuları ön plana çıktı.

    Öte yandan Fas ya da herhangi bir Afrika ülkesinin kupa hayali kalmazken, o coğrafyaya ait birçok oyuncu final sahnesinde boy gösterecek.

    Fas karşısında tek Fransa kökenli Griezzman'dı

    Zira Fransa Milli Takımı, Afrika'daki eski sömürgelerinden ya da diğer milletlerden oluşuyor. Fransa'nın Fas'ı yenerek kupaya yürüdüğü maçta ilk 11'indeki tek Fransa kökenli isim Antoine Griezzman'dı.

    Ancak o da Alman bir baba ve Portekizli bir anneden dünyaya geldi. Mavilerin 25 kişilik turnuva kadrosunda ise sadece 3 Fransız asıllı futbolcu yer aldı. Yani, takımdaki Kongolulardan daha az.

    25 kişilik kadronun 13'ü Afrika kökenli

    Üstelik bu durum Fransızlar için yeni değil. 2018 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Fransa Milli Takımı, 23 kişilik kadrosunda 15 ismin Afrika kökenli olması ile dikkat çekmişti.

    O takımda yalnızca 2 Fransız yer almıştı. Bu turnuvada ise 25 kişilik kadronun 13'ü Afrika kökenli. 3 İspanyol,1 İtalyan,1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu da,  Fransa Milli Takımı'nın başarısı için forma terletti.

    Fransa, Afrika kökenli oyuncularıyla yine finalde #1

    1998'den bu yana 4 final 2 şampiyonluk

    Öyle ki Fransa'nın Afrika kökenli oyuncular sayesinde elde ettiği başarı bu kupayla da sınırlı değil.

    1998 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, 2006'da finalde kaybetti.

    2018 yılında ise Dünya Kupası'nı bir kez daha kazanan Fransa, şimdi de Afrikalı oyuncularının desteğiyle bir kez daha finali gördü.

    Fransa, Afrika kökenli oyuncularıyla yine finalde #2

    Fransa, Afrika kökenli oyuncularıyla yine finalde #3


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