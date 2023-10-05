Fransa Milli Takımı aday kadrosu açıklandı! Sacha Boey var mı? Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, Fransa Milli Takımı kadrosunda yer almadı.

ensonhaber.com

Fransa'nın Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı Euro 2024 Elemeleri maçlarının kadrosu açıklandı.

Aday kadroda sarı-kırmızılı takımın yıldız sağ beki Sacha Boey, yer almadı.

Genç oyuncu, hem yaptığı paylaşımlarla hem de daha önceki söylemleriyle Milli Takım'da oynamak istediğini dile getirmişti.

İşte Fransa Milli Takımı'nın kadrosu:

"Boey'i takip ediyoruz"

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps Boey'in kadroya alınmamasıyla ilgili de açıklamada bulundu.