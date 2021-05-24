Fransa'da Lille'nin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sokağa dökülen taraftarlar Burak Yılmaz tezahüratlarıyla sokakları inletti.

Fransa Ligue 1'de 38. ve son haftasında milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Angers'i 2-1 mağlup eden Lille, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluğun ardından Lille taraftarı sokaklara göküldü.

FRANSA SOKAKLARI BURAK TEZAHÜRATLARIYLA İNLEDİ

Sevinç gösterilerinde bulunan taraftarlar, olağanüstü bir performans göstererek şampiyonluğun mimarlarından biri olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın adını haykırdı.

Fransa sokaklarında Burak Yılmaz tezahüratları VİDEO



