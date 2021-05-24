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    Fransa sokaklarında Burak Yılmaz tezahüratları

    Fransa sokaklarında Burak Yılmaz tezahüratları

    Fransa'da Lille'nin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sokağa dökülen taraftarlar Burak Yılmaz tezahüratlarıyla sokakları inletti.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 00:26
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 00:32
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    Fransa Ligue 1'de  38. ve son haftasında milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Angers'i 2-1 mağlup eden Lille, şampiyonluğa ulaştı.

    Şampiyonluğun ardından Lille taraftarı sokaklara göküldü.

    FRANSA SOKAKLARI BURAK TEZAHÜRATLARIYLA İNLEDİ

    Sevinç gösterilerinde bulunan taraftarlar, olağanüstü bir performans göstererek şampiyonluğun mimarlarından biri olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın adını haykırdı.

    Fransa sokaklarında Burak Yılmaz tezahüratları VİDEO

    Fransa sokaklarında Burak Yılmaz tezahüratları #1

    Fransa sokaklarında Burak Yılmaz tezahüratları #2

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