Fransa'da Beşiktaş endişesi! Yüksek riskli maç...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Lyon ile deplasmanda oynanacak maçta yer alamayacak ancak buna rağmen Fransa'da maç için büyük endişenin olduğu belirtildi.

YÜKSEK RİSKLİ KABUL EDİLİYOR

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Lyon - Beşiktaş karşılaşmasının Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından yüksek riskli görüldüğü (5 üzerinden 5) aktarıldı.

OLAY ENDİŞESİ

Fransız yetkililerin, Lyon - Beşiktaş maçında tribünlerde Türk taraftarların da olacağı yönünde şüphe duydukları ve gün içerisinde Lyon sokaklarında çatışmaların yaşanmasından endişelendikleri öne sürüldü.

2017'DE OLAY ÇIKTI

Lyon ile Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmış ve o maçta da tribün olayları yaşanmıştı.

Lyon ile Beşiktaş arasındaki mücadele 24 Ekim Perşembe günü oynanacak.