Fransa'da Beşiktaş endişesi! Yüksek riskli maç...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Lyon ile deplasmanda oynanacak maçta yer alamayacak ancak buna rağmen Fransa'da maç için büyük endişenin olduğu belirtildi.
YÜKSEK RİSKLİ KABUL EDİLİYOR
RMC Sport'ta yer alan habere göre, Lyon - Beşiktaş karşılaşmasının Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından yüksek riskli görüldüğü (5 üzerinden 5) aktarıldı.
OLAY ENDİŞESİ
Fransız yetkililerin, Lyon - Beşiktaş maçında tribünlerde Türk taraftarların da olacağı yönünde şüphe duydukları ve gün içerisinde Lyon sokaklarında çatışmaların yaşanmasından endişelendikleri öne sürüldü.
2017'DE OLAY ÇIKTI
Lyon ile Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmış ve o maçta da tribün olayları yaşanmıştı.
Lyon ile Beşiktaş arasındaki mücadele 24 Ekim Perşembe günü oynanacak.
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