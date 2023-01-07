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    Fransa'da Deschamps ile yola devam kararı

    Fransa Milli Takımı, Didier Deschamps'ın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.
    • 07.01.2023 - 13:32
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    Fransa'da Deschamps ile yola devam kararı

    Fransa Milli Takımı, Didier Deschamps ile ilgili son kararını açıkladı.

    Federasyondan yapılan resmi açıklamaya göre, deneyimli çalıştırıcıyla 2026 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalandı.

    2012'den bu yana Fransa'yı çalıştıran Deschamps, 2016 Avrupa Şampiyonası'nı ve 2022 Dünya Kupası'nda finalde kaybetti.

    2018'de Dünya Kupası şampiyonu oldu

    Başarılı teknik adam 2018'de Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası şampiyonu oldu.

    AA'nın aktardığına göre Didier Deschamps'ın önceki sözleşmesi 2024'te sona eriyordu.

    Fransa da Deschamps ile yola devam kararı #1


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