Petrol
93.01
0.08%
Euro
18.2799
0.02%
Dolar
17.9394
-0.05%
Altın
1.017
0.05%
Borsa
298
2.29%
Bitcoin
424.768
-1.68%
BTXN Coin
6.05
-0.98%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 25 C
    Fransa'da sulama yasağı nedeniyle futbol sahaları kurudu

    Fransa'da sulama yasağı nedeniyle futbol sahaları kurudu

    Ülkede kuraklık kaynaklı su sıkıntısı nedeniyle getirilen yeşil alanlara yönelik sulama yasağı, futbol sahalarının kurumasına neden oldu.
    • 18.08.2022 - 00:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fransa'nın kuraklıkla başı dertte...

    İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıklar rekor seviye ulaşırken ülkede, su sıkıntısı baş gösteriyor.

    Bu problem sadece insanların yaşamını değil bazı spor dallarını da olumsuz etkiliyor.

    Futbol sahaları tehdit altında

    Öte yandan Fransa'da yeşil alanlara yönelik sulama yasağı, futbol sahalarının kurumasına neden oldu ve kentin futbol kulüpleri zor durumda kaldı.

    Fransız basınındaki haberlere göre, Villeperdue Valiliği'nin su kıtlığı nedeniyle yaz başından itibaren uygulamaya koyduğu futbol sahalarının sulanmasına yönelik yasak, kentin futbol kulüplerini zora soktu.

    Villeperdue Futbol Kulübü'nün 28 Ağustos'ta Fransa Kupası ikinci turunda mücadeleye çıkacak olması belediyeyi ve kulüp yöneticilerini endişelerini artırdı.

    Fransa da sulama yasağı nedeniyle futbol sahaları kurudu #1

    "Sahamız tamamen kurudu"

    Villeperdue Belediye Başkanı Frederic Dupey, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, sıkıntıyı gidermenin yollarını aradıklarını söyledi.

    "Halihazırda uygun bir futbol sahamız var ama otları tamamen kurudu ve sarardı." diyen Dupey, futbolcuların yaralanmasını önleyen yumuşak çim tabakasının kuruması durumunda alttaki sert toprak tabakasının büyük sakatlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

    "Tek çözüm sulama yasağının kaldırılması"

    Dupey, sentetik çim önerisinin bu durumda uygulanamayacağını, tek çözümün Valiliğin sulama yasağını kaldırması olduğunu belirterek, sentetik çimli sahaların komşu kentlerde bulunduğunu ancak kulübün bu çimlerde oynamaya sıcak bakmayacağını dile getirdi.

    Fransa da sulama yasağı nedeniyle futbol sahaları kurudu #2

    Birçok maç iptal edilebilir

    Sulama yasağı nedeniyle futbol sahalarının elverişsiz hale gelmesi futbolseverleri ve kulüpleri endişelendirirken ülkedeki birçok futbol karşılaşması iptal edilme riski taşıyor.

    France 3'ün haberine göre, Sarthe kentinde bu nedenle birçok karşılaşmanın yapılamaması durumu söz konusuyken La Vendee ve Maine-et-Loire bölgeleri için de durum kritik.

    Öte yandan sentetik çimlerin maliyetinin 800 bin ila 1 milyon avro arasında olması nedeniyle kulüpler bu seçeneğe sıcak bakmıyor.

    Golf sporu da tehlikede

    Ayrıca "zenginlerin sporu" olarak görülen golf için sahaları sulamada toleranslı davranılması ülkede tepkilere yol açtı.

    Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Fransa'da sulama yasağından dolayı fidanların kuruduğunu belirterek golf sahalarının sulanmasına izin verilmesini eleştirdi.

    Su kullanımında tasarruf tedbirlerine gidildi

    İklim değişimi nedeniyle rekor seviyelere çıkan hava sıcaklığının Fransa'da su kıtlığına yol açması nedeniyle birçok akarsu yatağı kurudu.

    AA'nın haberine göre; kuraklık nedeniyle yeşil alanların ve bahçelerin sulanmasının yasaklanması dahil su kullanımında bir dizi tasarruf tedbirlerine gidildi.

    Fransa da sulama yasağı nedeniyle futbol sahaları kurudu #3

    Fransa da sulama yasağı nedeniyle futbol sahaları kurudu #4


    İlginizi Çekebilir

    Seyahatsever'de konaklama gün sayısı 5'e yükseltildi
    Gündem

    Seyahatsever'de konaklama gün sayısı 5'e yükseltildi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Papanın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'e taciz suçlaması
    Dünya

    Papanın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'e taciz suçlaması

    Görüş Bildir