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    Fransa'da Yusuf Yazıcı için atılan manşetler

    Fransa'da Yusuf Yazıcı için atılan manşetler

    Lille'in Lorient'i 4-0 yendiği maçta 2 gol 1 asistle oynayan Yusuf Yazıcı, Fransa'da manşetleri süsledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 10:22
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 10:23
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    Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille sahasında Lorient'i konuk etti.

    Ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçta milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı adeta şov yaptı.

    Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Yusuf, UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansı ligde de sürdürmeyi başardı.

    Fransız basını, 2 gol 1 asistle oynayan ve alınan galibiyette önemli pay sahibi olan 23 yaşındaki futbolcuya övgüler yağdırdı.

    Fransa da Yusuf Yazıcı için atılan manşetler #1

    İşte atılan manşetler:

    "YUSUF LORIENT'İ TOKATLADI"

    Boursorama: Yazıcı ve Lille, Lorient'i tokatladı.
    Foot01: Yazıcı ve David şölen sundu, Lille ikinci sırayı aldı.
    Footmercato: Lille ve Yusuf Yazıcı, Lorient'i hırpaladı.
    Maxifoot: Yazıcı, zarafet içinde... 
    Francetvinfo: Lorient karşısında iki gol atan Yusuf Yazıcı, Lille'le bir kez daha parladı.
    L'Equipe: Lille ve Yusuf Yazıcı, Ligue 1'deki ikinci sırayı almak için Lorient'e acı çektirdi.

    Fransa da Yusuf Yazıcı için atılan manşetler #2

    LE PARİSİEN: MUHTEŞEM YAZICI

    Fransa Ligi'nde PSG ile puan farkının 2'ye indirilmesine dikkat çeken Le Parisien, Lille'in Lorient karşısında galibiyeti Yusuf Yazıcı'nın getirdiğini yazdı. 'Lille, Lorient'i ezip Paris'e yaklaşıyor' başlığı atan Le Parisien, 'Muhteşem Yazıcı sayesinde Lille puan farkını 2'ye düşürdü' bilgisine yer verildi.

    LE MONDE: TÜRK YUSUF YAZICI'NIN DEHASI

    Le Monde de, 'Lille için muhteşem bir akşam' başlığıyla verdiği haberde takımdaki eksiklere dikkat çekerken, 'Renato Sanches, Jose Fonte ve Burak Yılmaz'dan mahrum kalan Lille'e galibiyeti Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası getirdi' ifadelerini kullandı.

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