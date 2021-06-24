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    Fransız astronot Pesquet uzayda Portekiz-Fransa maçını takip etti

    Fransız astronot Pesquet uzayda Portekiz-Fransa maçını takip etti

    23 Nisan'dan beri uzayda Dünya fotoğrafları çeken Fransız Astronot Thomas Pesquet, dün oynanan Portekiz-Fransa maçını uzay aracından takip etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 15:11
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    EURO 2020 tüm hızıyla devam ederken 'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nda dün oynanan maçlarla grup aşaması sona erdi.

    Gruptan Fransa, Almanya ve Portekiz, bir üst tura yükseldi. Tüm dünya tarafından takip edilen maç uzayda da izleyicisini buldu.

    Fransız astronot Thomas Pesquet, 23 Nisan'da SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmişti.

    Fransız astronot Pesquet uzayda Portekiz-Fransa maçını takip etti #1

    UZAYDAN MAÇI İZLEDİ

    İstasyondan Dünya'nın fotoğraflarını kaydeden astronot, bu kez de maç keyfi yaptı. Dün oynanan Portekiz-Fransa maçını uzay aracından takip etti.

    O anları fotoğraflayan Pesquet, "Fransa-Portekiz maçını izliyorum. Kolay bir gruba sahip değiliz ancak bu maçları daha ilginç hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

    Fransız astronot Pesquet uzayda Portekiz-Fransa maçını takip etti #2

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