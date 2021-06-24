Fransız astronot Pesquet uzayda Portekiz-Fransa maçını takip etti

23 Nisan'dan beri uzayda Dünya fotoğrafları çeken Fransız Astronot Thomas Pesquet, dün oynanan Portekiz-Fransa maçını uzay aracından takip etti.

EURO 2020 tüm hızıyla devam ederken 'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nda dün oynanan maçlarla grup aşaması sona erdi.

Gruptan Fransa, Almanya ve Portekiz, bir üst tura yükseldi. Tüm dünya tarafından takip edilen maç uzayda da izleyicisini buldu.

Fransız astronot Thomas Pesquet, 23 Nisan'da SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmişti.





UZAYDAN MAÇI İZLEDİ

İstasyondan Dünya'nın fotoğraflarını kaydeden astronot, bu kez de maç keyfi yaptı. Dün oynanan Portekiz-Fransa maçını uzay aracından takip etti.

O anları fotoğraflayan Pesquet, "Fransa-Portekiz maçını izliyorum. Kolay bir gruba sahip değiliz ancak bu maçları daha ilginç hale getiriyor." ifadelerini kullandı.