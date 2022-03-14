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    Fransız basını: Burak Yılmaz gözden kayboldu

    Fransız basını: Burak Yılmaz gözden kayboldu

    Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ı L'Equipe manşete taşıdı. Fransız gazete Burak'la ilgili, "Gözden kayboldu." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 16:32
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    Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Lille'in en önemli isimlerinden olan milli futbolcu, attığı gollerle taraftarların da gözdesi haline gelmişti.

    Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın performansındaki düşüş, Fransız basını tarafından masaya yatırıldı.

    Sezona umduğu gibi başlayamayan ve bir süredir ilk 11'deki yerini kaybeden tecrübeli golcü, L'Equipe'e haber oldu.

    Fransız basını: Burak Yılmaz gözden kayboldu #1

    "GÖZDEN KAYBOLDU"

    Gazete, milli futbolcu için "Gözden kayboldu" başlığını atarken, "Türk star geçtiğimiz sezon su üstünde yürüyordu. Şimdi neredeyse 6 maçtır ilk 11'e giremiyor ve aralık ayının sonundan bu yana gol atamadı." ifadelerine yer verdi.

    Fransız basını: Burak Yılmaz gözden kayboldu #2

    32 MAÇTA 6 GOL

    36 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 6 gol atarken 5 de asist yaptı.

    Öte yandan takımın bir diğer milli oyuncusu Zeki Çelik ise 28. haftanın en iyi 11'inde kendisine yer buldu.

    Fransız basını: Burak Yılmaz gözden kayboldu #3


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