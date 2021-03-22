Fransızlar Burak'ı eleştirdi: Çaresiz Yılmaz

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Nimes'e 2-1 kaybedilen maç sonrası performansıyla Fransız basınında eleştiri konusu oldu.

Fransa Lique 1'de Nimes'e yenilerek liderliği Paris Saint Germain'e kaptıran Lille'de, Burak Yılmaz'ın performansı eleştiri konusu oldu.

"ÇARESİZ YILMAZ"

France Football tarafından yapılan değerlendirmede, Burak Yılmaz için "Çaresiz Yılmaz" nitelendirmesi yapıldı.

Milli futbolcunun 9 Ocak'ta oynanan ve 1-0 biten Nimes maçının galibiyet golünü attığı vurgulanırken, 2.5 ay sonra sahalara dönen Burak'ın bu sefer beklentileri karşılayamadığı belirtildi.

Haberde bu sezon 9 gole imza atan milli futbolcunun, yakaladığı pozisyonları değerlendiremediği ve 57. dakikada attığı golün ofsayta takılması nedeniyle hüsran yaşattığından bahsedildi.