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    Fransızlar, Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı

    Fransızlar, Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı

    Kerem Aktürkoğlu, kendisini takip eden Avrupa ekiplerinin scoutlarını da büyüledi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun sözleşmesine 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 14:10
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    Milli maçlardaki performansına Galatasaray'da da devam eden Kerem Aktürkoğlu, kendisini takip eden Avrupa ekiplerinin scoutlarını da büyüledi.

    FRANSIZLAR BAYILDI

    Fransız kulüpleri Nantes, Lyon, Bordeaux ve Marsilya oyuncuyu statta izlerken bir kez daha geçer not verdi.

    23 yaşındaki kanat oyuncusu için ocak ayında, Galatasaray'a resmi teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Fransızlar, Kerem Aktürkoğlu na hayran kaldı #1

    SERBEST KALMA MADDESİ KOYULACAK

    Sarı-kırmızılı kulüp, mukavelesini uzatmayı planladığı Kerem Aktürkoğlu'na 15 milyon euro üzerinde serbest kalma maddesi koydurmak için görüşmelerini sürdürüyor.

    Fransızlar, Kerem Aktürkoğlu na hayran kaldı #2

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