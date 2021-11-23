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- Fransızlar, Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı
Fransızlar, Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı
Kerem Aktürkoğlu, kendisini takip eden Avrupa ekiplerinin scoutlarını da büyüledi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun sözleşmesine 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymak istiyor.
- Haber Merkezi
- 23.11.2021 - 13:01
- Güncelleme : 23.11.2021 - 14:10
Milli maçlardaki performansına Galatasaray'da da devam eden Kerem Aktürkoğlu, kendisini takip eden Avrupa ekiplerinin scoutlarını da büyüledi.
FRANSIZLAR BAYILDI
Fransız kulüpleri Nantes, Lyon, Bordeaux ve Marsilya oyuncuyu statta izlerken bir kez daha geçer not verdi.
23 yaşındaki kanat oyuncusu için ocak ayında, Galatasaray'a resmi teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
SERBEST KALMA MADDESİ KOYULACAK
Sarı-kırmızılı kulüp, mukavelesini uzatmayı planladığı Kerem Aktürkoğlu'na 15 milyon euro üzerinde serbest kalma maddesi koydurmak için görüşmelerini sürdürüyor.