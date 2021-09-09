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    Fransızlar yazdı: PSG, Neymar için Barcelona'yı reddetti

    Barcelona'nıın Messi'nin ayrılışının yaralarını sarmak için Neymar'a 80 milyon euroluk teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 15:20
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    Fransızlar yazdı: PSG, Neymar için Barcelona'yı reddetti

    Yaz transfer döneminde Messi'yi kaybeden Barcelona'nın eski oyuncusu Neymar'a teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

    TEKLİF REDDEDİLDİ

    Fransız basınının iddiasına göre; Laporta yönetimindeki Barcelona'nın Neymar'ı kadrosuna katarak Messi'nin yaralarını sarmaya çalıştıkları yazıldı. PSG'ye Neymar transferi için 80 milyon euro bonservis teklif eden Barcelona'nın anında ret cevabı aldığı da ifade edildi.

    Neymar 2013 yılından Santos'tan Barcelona'ya 88 milyon euroya transfer edilmiş, 2017 yılında ise Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya satılarak tüm zamanların en yüksek bonservis bedeli rekoru kırılmıştı.

    Fransızlar yazdı: PSG, Neymar için Barcelona yı reddetti #1

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