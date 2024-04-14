Fred: Ben yokken de Fenerbahçe çok iyi bir takım Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, 2-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fred, "İyi bir maç çıkarttık. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik, ilk yarıda seviyemizin altındaydık. Soyunma odasında neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. İyi bir sonuç aldık" dedi.

"Takımıma katkı sağladığım için mutluyum"

31 yaşındaki brezilyalı futbolcu, "Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Hazırım. Benim için söylenen güzel sözler beni mutlu ediyor ama ben yokken de Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ben de takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Şampiyonluk hedefimize ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.