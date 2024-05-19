Fred: Bu bir onur maçıydı Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred, açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk oldu.

Sarı-lacivertliler rakibini 1-0 yenerek şampiyonluk yarışını son haftaya taşımış oldu.

Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred, açıklamalar yaptı.

"Sahada canınızı vermeniz lazım"

Fred yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galibiyet için çok mutluyum. Takım olarak sahada iyi performans gösterdik. Eksik kaldığınızda iki kat daha fazla mücadele etmeniz gerekir. Sahada canınızı vermeniz lazım. Hepimiz bunu yaptık. Maçtan önce kazanacağımızı biliyorduk. Bundan sonra savaşmaya devam edeceğiz. Kazandığımız için mutluyuz."

"Bu bir onur maçıydı"

Brezilyalı oyuncu şunları söyledi:

"Hakem zaman zaman sertliğe izin verdi. Ancak bazı kararları yanlış. Djiku'nun atılması doğru değil. Ancak şimdi bunları konuşmak istemiyorum. Haftada bir maç oynuyoruz, iyi hazırlanma şansı buluyoruz. Bu bir onur mücadelesiydi. 11'e 11 olsa, daha farklı olurdu. Teknik ekip, oyuncular her şeyini verdi. Başkanımız devrede aradı. Taraftarlarımızı maç boyu duydum. Bunu kutlayacağız ama bir maçımız daha var."

Başarılı futbolcu ayrıca, "İyi bir dönemden geçiyoruz. Yanımızda olmayan oyuncuların eksikliğini hissediyoruz ama yerlerine oynayanlar da gerekeni yapıyor. Hafta içi çok çalıştık. Bütün herkes taktiksel olarak çok iyiydi. Herkesi tebrik ederim." dedi.