Fred: Çok güzel bir mücadele verdik savaştık

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla sarı-lacivertliler kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 59 ve 67. dakikalarda penaltıdan Simon Banza kaydetti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko 90+12'de Sofyan Amrabat'tan geldi.

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞTIK"

Brezilyalı oyuncu, şunları dedi:

Gol atmak, takıma yardım etmek çok önemli. Geliştirmemiz gereken şeyler var. İkinci yarı daha dikkatli olmalıydık. Skoru lehimize çevirmeyi başardık. Çok güzel bir mücadele verdik, savaştık. 3 puanı aldık.