Fred: Final paslarında daha iyi olmalıydık

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"RAKİBE FIRSAT TANIMADIK, AMA KAZANAMADIK"

Fred, derbiyi kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Elbette mutlu değiliz çünkü buraya galibiyet için geldik. Oyunun genelinde iyi bir performans sergiledik, geliştirmemiz gereken noktalar vardı ama rakibe fazla alan ve fırsat vermedik. Üç puanı almak için çok çaba gösterdik. Şimdi önümüzde kritik maçlar var ve hepsini kazanmak zorundayız. Bu yüzden başımızı dik tutup yolumuza devam etmeliyiz.

"EN BÜYÜK EKSİKLİĞİMİZ FİNAL PASLARIYDI"

Orta sahada büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Fred, hücum anlamında daha etkili olmaları gerektiğini dile getirdi: