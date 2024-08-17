Fred forma numarasını değiştirdi! Yeni numarasını kimse tahmin edemez Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, forma numarasını değiştirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir ekibi, ligin ilk haftasında Antalyaspor ile berabere kalarak sezona bir puanla başlamıştı.

Göztepe, bu hafta Fenerbahçe'yi yenerek ilk galibiyetini almak isterken, sarı-lacivertliler ise Jose Mourinho yönetiminde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

FRED VE FERDİ'DEN MÜJDELİ HABER

Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lugano'ya karşı oynanan maçta sakatlanan Brezilyalı orta saha Fred, iyileşerek takıma geri döndü.

Aynı zamanda, ağrıları nedeniyle ilk hafta maç kadrosundan çıkartılan ve transfer dedikodularıyla gündemde olan Ferdi Kadıoğlu da Göztepe karşılaşması için kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekibin Göztepe maçı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri ve Cenk Tosun.

FRED'İN YENİ FORMA NUMARASI

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri taraftarın gözdesi haline gelen Fred, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Brezilyalı futbolcu, Instagram hikayesinde bu sezon 13 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Bu paylaşım, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.